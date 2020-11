Anche Nichelino dice no alla violenza sulle donne (VIDEO)

Anche la Città di Nichelino aderisce alla "Giornata" con l'affissione di manifesti per dire alle donne vittime di violenza (fisica ma anche psicologica) che non sono sole, che possono rivolgersi al Punto Donna; con l'apposizione di uno striscione sopra la prima "panchina rossa" dipinta un anno fa in piazza Di Vittorio.

"La "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" ricorda a tutti che non si può abbassare la guardia di fronte ad una violenza diffusa che continua ogni giorno a colpire tante donne, in Italia e in tutto il mondo. Molte di loro non sanno come uscirne. Per questo a Nichelino, da qualche anno, abbiamo attivato il Punto Donna: un servizio a cui tutte le vittime possono rivolgersi per trovare conforto, e un supporto che le aiuti a superare la difficile situazione che stanno vivendo" afferma il sindaco Giampiero Tolardo.