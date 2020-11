Il Comune di Volpiano aderisce allo Sportello Amianto Nazionale

Il Comune di Volpiano ha aderito allo Sportello Amianto Nazionale, per offrire informazioni e assistenza su argomenti tecnici, giuslavoristici e sanitari in materia di amianto: ad esempio, per conoscere le procedure di una bonifica, effettuare lavori in casa o in azienda, tutelare la salute, oltre a segnalare abbandoni, avviare pratiche per il riconoscimento di malattie professionali, chiedere pareri in materia legale. Per comunicazioni e domande scrivere a info@sportelloamianto.org o telefonare al numero 06.81153789.

"Il servizio - spiega la presentazione - è patrocinato dal Coordinamento Nazionale Amianto e mette a disposizione dei cittadini alcuni professionisti, qualificati membri di un comitato scientifico che esprime le competenze delle più grandi associazioni nazionali impegnate nella lotta e nella corretta informazione in materia di amianto".

Commenta Andrea Cisotto, vicesindaco del Comune di Volpiano con delega all'Ambiente: "Abbiamo aderito allo sportello amianto ritenendo essenziale per i cittadini avere informazioni e supporto per smaltire questo pericoloso materiale, anche per evitare i disgustosi abbandoni nelle campagne, fatti da persone che mettono a rischio l'ambiente e anche sé stesse, poiché non conoscono le precauzioni su come maneggiare i prodotti a base di amianto".

"Questo servizio - dichiara Fabrizio Protti, presidente dello Sportello Amianto Nazionale - è offerto a tutti i cittadini di tutti i Comuni che, aderendo, dimostrano di avere finalmente colto che non possono gestire da soli questo importante problema e hanno deciso di sostenere questo progetto per tutelare la salute dei cittadini, senza facili allarmismi, attraverso una corretta informazione".