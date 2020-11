Arriva il Festival "Il mio posto nel mondo" organizzato dal Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo

È in programma il 26 e il 27 novembre l’edizione 2020 del Festival “Il mio posto nel Mondo” che il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo dedica ogni anno agli studenti delle scuole secondarie di II grado, per farli riflettere sull’importanza di investire sul proprio capitale umano e di divenire imprenditori di sé stessi.

Temi di quest’anno sono le idee e la creatività, aspetti che possono contribuire a trovare la propria strada e a pensare “out of the box”. Realizzato in collaborazione con Museo Lavazza e con l’Associazione Next Level, l’evento si svolgerà in formato esclusivamente digitale e sarà aperto agli studenti di tutte le scuole italiane, che potranno seguire in diretta le video interviste a testimonial d’eccezione e dialogare con loro.

L’evento nasce dalla convinzione che scoprire i propri talenti e coltivarli al meglio sia la grande sfida delle giovani generazioni. Stimolare i ragazzi a riflettere sul capitale umano - inteso sia in termini di acquisizione di conoscenze e competenze sia come fattore produttivo capace di innescare la crescita economica e sociale - è una priorità per aiutarli ad essere protagonisti del loro futuro.

I testimonial dell’edizione 2020 saranno: Vittorio Brumotti, campione del mondo di bike trial e inviato di Striscia la Notizia, protagonista di imprese sportive estreme, che ha fatto del coraggio e della creatività gli elementi chiave del suo successo. Il suo motto: “Chi della propria passione farà una professione, sarà maledetto per sempre ad essere felice”.

Daniele Manni, docente di informatica premiato col Global Teacher Award come “migliore insegnante del mondo 2020”, introdurrà gli studenti alla filosofia del “Learning (entrepreneurship) by doing (startups)”, spiegando come la creatività sia uno degli ingredienti fondamentali per avviare un’attività imprenditoriale vincente.

Maurizio Vitale, il cofondatore di Movement Entertaiment, società che organizza eventi musicali internazionali quali KFF, Movement, Audiodrome live Club, e Presidente di Turismo Torino, racconterà come inventiva, tecnologia e scelte coraggiose siano alla base di una kermesse di straordinario successo.

Fabrizio Accatino, sceneggiatore di Dylan Dog, e Tommaso Bianchi, illustratore della scuderia di Bonelli editore, che si confronteranno in diretta con alcuni ragazzi del Liceo Artistico Statale “di Brera”- sede Papa Gregorio di Milano sul tema della creatività nella progettazione di un fumetto ispirato alla storia del museo Gallerie d’Italia – Piazza Scala a Milano.

Federico Zanasi, chef del Ristorante stellato “Condividere” ospitato all’interno della Nuvola Lavazza, rifletterà su come ogni giorno sia possibile raccogliere la sfida di dar vita a creazioni uniche e originali, con il giusto equilibrio di sapori e accostamenti insoliti.

Roberto Fiore, Art Director Agenzia Armando Testa (1977-79 e 1992-2006), accompagnerà i ragazzi in un viaggio nell’affascinante mondo della pubblicità, cercando di svelarne le dinamiche e i segreti.

Luca Ballarini, l’eclettico e vulcanico fondatore di Bellissimo, studio di comunicazione, attivo nel graphic design, publishing e organizzazione di eventi, con cui sarà possibile scoprire come si ideano e progettano gli aspetti visuali della comunicazione, fondamentali nell’attuale società dell’immagine.

Il Festival rientra tra le iniziative del primo museo al mondo dedicato all’educazione finanziaria e si inserisce nell'ampio palinsesto annuale che presenta quest'anno importanti novità come la possibilità di visitare il Museo del Risparmio interamente da remoto e di scaricare app innovative per familiarizzare con la complessa arte della gestione del denaro.

L’evento online è aperto alle scuole secondarie di II grado, ed è ad ingresso gratuito. Per registrarsi occorre inviare una mail a prenotazioniMDR@operalaboratori.com.

Per maggiori informazioni sul programma del Festival: https://www.museodelrisparmio.it/il-mio-posto-nel-mondo-2020/.

Il Museo del Risparmio è l’iniziativa di educazione finanziaria di Intesa Sanpaolo. È aperto dal 2012 ed è membro fondatore dell’International Federation of Finance Museums (IFFM), una rete internazionale di musei, privati e pubblici, dedicati al tema della finanza.