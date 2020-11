MARKETERs Generation 2020, appuntamento con "Swipe up, into creators' life"

Sabato 5 Dicembre 2020, fruibile gratuitamente online su piattaforma webinar e in diretta sul canale Youtube del MARKETERs Club, si terrà la quarta edizione del MARKETERs Generation, organizzato dal comitato torinese del MARKETERs Club.



Il MARKETERs Club è un’associazione universitaria riconosciuta a livello nazionale che offre corsi di formazione, collaborazioni con aziende e talk con personalità di spicco del mondo del marketing e del management. Infine, dà vita a eventi monotematici dove vengono invitati più professionisti: un evento organizzato tutto da studenti per un confronto tutto per giovani imprenditori.

MARKETERs Generation 20: Swipe Up - Into creators’ life, è il nome del primo evento dell’anno del MARKETERs Club Torino e primo in assoluto in versione online. Avrà come argomento centrale il mondo degli influencer, i content creator, provenienti dai settori più disparati. L'intento è quello di approfondire un mondo ormai presente nella quotidianità ma di cui spesso non se ne conoscono le strategie, le origini, la formazione che ha portato alla nascita di questa nuova professione.





Si toccheranno diversi topic: personal branding, strategie di marketing e comunicazione alla base del proprio progetto editoriale, esperienza personale come content creator/influencer (sia online che offline).



L’evento avrà inizio intorno alle 9:30 e proseguirà per tutto l'arco della giornata. Durante gli speech degli ospiti, i partecipanti avranno la possibilità di partecipare attivamente (presente anche la possibilità di porre domande tramite i social del Club). La giornata sarà costellata di cambi di scena, break e momenti interattivi dove i soci potranno mettersi effettivamente in gioco e vincere premi in palio, il tutto grazie al supporto dei nostri sponsor.



MARKETERs Generation 20: Swipe Up - Into creators’ life, è organizzato dal comitato di Torino, il quale conta più di 100 soci. Questa edizione è ancora più particolare considerato il fatto che sarà aperto a tutti, portando quindi il bacino di possibili partecipanti a un orizzonte nazionale.

Grazie all’impegno e alla passione che vengono riposti in ogni attività, attualmente il Club conta più di 300 soci a livello nazionale.

Gli scorsi eventi hanno visto partecipare in veste di relatori:

● Tommaso Saronni Director PR, Social & Digital di Adidas Group

● Simonluca Scravaglieri Marketing Manager di Ceres

● Veronica Dolce Marketing Manager di Rolling Stone Italia

● Mauro Zanetti PMO presso Juventus FC

● Lorenzo Giorda Group Digital Marketing Director di Lavazza

● Nicolò Scola Marketing Manager di Durex Italia

e molti altri.



Sarà un’esperienza completamente nuova e doppiamente digital. Si passerà dalle aree tematiche più diverse. Il modo per saziare la curiosità? Connettersi il 5 dicembre e scoprirlo insieme!

Link per le iscrizioni: https://bit.ly/MGeneration20 MARKETERs Club Torino

