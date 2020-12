Studenti delle Medie contro la Regione Piemonte: ricorso al Tar per tornare a scuola

Non si placa la protesta degli studenti delle scuole medie torinesi contro la Didattica a distanza. Un gruppo di genitori, attraverso l'avvocato Emanuela Barison, ha deciso di presentare ricorso al Tar del Piemonte contro la decisione della giunta Cirio di vietare agli studenti delle seconde e delle terze di frequentare in presenza.

"Lo scopo è far tornare i bambini a scuola - spiega l'avvocato Emanuela Barison - il dpcm d'altronde prevede l'apertura delle scuole medie, come avvenuto in Lombardia, e la chiusura è solo una misura restrittiva introdotta dalla nostra Regione". L'avvocato depositerà il ricorso entro domani.



Intanto anche oggi alcuni studenti si sono ritrovati davanti al palazzo della Regione, in piazza Castello, per protestare contro la Dad.