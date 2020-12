Attualità |

Un "dolce" rinnovo per Basket Torino e Gelati Pepino 1884

La storica azienda produttrice di gelati sarà partner di Basket Torino per i prossimi due anni

La Reale Mutua Basket Torino è fiera di annunciare il rinnovo biennale della partnership con Gelati PEPINO 1884., che sarà “Official Partner” anche per le prossime due stagioni. Gelati PEPINO 1884 è stato uno dei primi partner del nostro progetto, credendo nella possibilità di unire la sua secolare storia alla nostra. L’obiettivo comune ben preciso era ed è l’eccellenza. Sono state diverse le occasioni di incontro, dalla presentazione delle divise nell’elegante cornice della storica gelateria di piazza Carignano, al “Pinguino” della Reale Mutua Basket Torino, con l’esclusivo packaging personalizzato.Ora un rinnovo biennale del nostro legame, pronti a sviluppare nuove idee e nuovi percorsi comuni, segnati sempre dalla dolcezza. Non vediamo l’ora di rivedere al Pala Gianni Asti tanti appassionati gustare il “Pinguino” gialloblu. “Siamo onorati di continuare in questo rapporto – sottolinea Renato Nicolai, amministratore delegato di Reale Mutua Basket Torino – Gelati PEPINO 1884 è storia della nostra città. Averla con noi fin dall’inizio ha rappresentato un orgoglio. Poterlo portare avanti per altri due anni ci rende ancora più responsabili”. “Questa rinnovata partnership è per Gelati PEPINO 1884 un modo concreto per condividere con il mondo dello sport, e nello specifico con quello del basket torinese– dichiara Alberto Mangiantini AD Gelati PEPINO 1884 - valori, quali l’impegno e la dedizione, che riteniamo fondamentali e che facciamo nostri quotidianamente, da oltre 135 anni, all’interno della nostra azienda”.

