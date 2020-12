Dad, prosegue la protesta delle due dodicenni che vogliono tornare a scuola: anche sotto la neve fanno lezione in piazza

Nemmeno la neve e il freddo hanno fermato la protesta di Anita e Lisa contro la didattica a distanza. Le due ragazzine dodicenni sono infatti anche oggi in piazza Castello, sotto i portici, con i loro pc, per seguire le lezioni in dad in segno di dissenso davanti alla sede della Regione Piemonte.

E tutto ciò proprio dopo che ieri sera il Tar del Piemonte aveva respinto il ricorso di alcuni genitori e insegnanti delle scuole medie contro la delibera regionale che ha deciso di tenere chiuse le scuole per le classi seconde e terze almeno fino al 23 dicembre nonostante la zona arancione permettesse la riaperture delle lezioni in presenza.

Per proteggersi dalla neve, le due dodicenni hanno 'occupato' i portici della Regione Piemonte con striscioni e cartelli. Avvolte in coperte sopra gli abiti pesanti, i termos caldi accanto al tablet, stanno seguendo le loro lezioni sedute per terra. "E' nostro diritto tornare in classe e vedere i nostri compagni dal vivo - hanno detto all'Ansa - La nostra protesta va avanti. Con o senza neve".