Nel Duomo di Torino, messa di Natale contingentata per gli operatori del sociale

A causa dell’emergenza sanitaria, la tradizionale messa di Natale con l'arcivescovo Cesare Nosiglia, riservata agli operatori e volontari delle quattro aree del sociale (caritas, lavoro, migranti e salute) delle diocesi di Torino e di Susa, quest’anno si svolgerà ad accesso limitato in presenza, e per tutti in diretta streaming. Verranno quindi rispettate tutte le norme di sicurezza e di salute.

L’appuntamento è per giovedì 10 dicembre, alle ore 18, presso la Chiesa Cattedrale di San Giovanni Battista a Torino. La diretta si potrà seguire al seguente link https://youtu.be/QTOQZUMxEsI