Bus Gtt stamattina in fiamme all’esterno del deposito di Cumiana

Le fiamme sono divampate prima delle 7 e alcuni abitanti di Cumiana hanno sentito degli scoppi e visto il fumo levarsi. Un bus è andato a fuoco all’esterno del deposito del paese. Il pullman della Gtt era stato messo in moto per prestare servizio, ma al momento del divampare dell’incendio l’autista non era a bordo. Sono stati però danneggiati altri mezzi vicini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pinerolo e i carabinieri, che hanno la stazione poco distante dal deposito e dovranno chiarire le cause dell’accaduto.