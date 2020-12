Torino-Caselle, giovedì 10 dicembre restringimento delle carreggiate per lavori

Proseguono gli interventi di manutenzione attivati da Anas sugli impianti tecnologici, di illuminazione e di segnalazione luminosa lungo il raccordo autostradale 10 “Torino-Caselle”.

Per l’esecuzione dei lavori, giovedì 10 dicembre sarà in vigore il restringimento delle carreggiate nel primo chilometro del raccordo a partire da Corso Grosseto, con deviazione del traffico sulla corsia libera. La limitazione sarà attiva tra le 8:00 e le 17:00.

Inoltre, dalle 8 alle 12 di venerdì 11 dicembre è prevista la chiusura al transito della rampa di uscita per la SP460 dello svincolo 3, per la circolazione proveniente da Torino. Tra le ore 13 e le 17 sarà invece chiusa al traffico la rampa di ingresso per Caselle per la viabilità proveniente dalla SP460.

Durante la chiusura delle rampe la circolazione sarà deviata sui percorsi alternativi locali.