Metro 1, il cantiere per il prolungamento è quasi terminato: primi viaggi ad aprile 2021

Si inizia intravedere la luce in fondo al tunnel del prolungamento della linea 1 della metropolitana. Dopo anni d’attesa e ritardi, il cantiere della tratta Lingotto-Bengasi è ormai prossimo al completamento: entro la seconda settimana di aprile 2021, infatti, i primi treni potranno iniziare a viaggiare con i passeggeri al loro interno.

Nemmeno il Covid ha fermato i lavori che, da un anno e mezzo a questa parte, non hanno più subito rallentamenti. I sei casi di positività riscontrati tra gli operai, grazie ai protocolli di sicurezza, non hanno comunque inciso sul cronoprogramma del cantiere che tra allestimenti, realizzazione dei controsoffitti, collaudo delle porte e test vari, rispetta le tempistiche annunciate.

In attesa dell’aprile 2021, sono quattro le date segnate in rosso sul calendario: la prima è quella del 10 gennaio, quando avverrà il collaudo del tunnel. A partire dal 15 dello stesso mese, i treni (ovviamente senza passeggeri) effettueranno il collaudo della tratta ma senza fermarsi sino a Bengasi. In questo periodo, inoltre, verrà formato il personale di Gtt. Bisognerà invece aspettare sino al 25 marzo per ottenere l’autorizzazione della Commissione Nazionale di Sicurezza per l’avvio del pre esercizio, che avverrà già dal giorno dopo, con i treni che effettueranno regolarmente le fermate.

In ultimo, prima di vedere il prolungamento della linea 1 della metropolitana, servirà l’autorizzazione USTIF e della Città di Torino. A quel punto si chiuderà ufficialmente la pagina del “cantiere infinito” e il quartiere Nizza Millefonti potrà finalmente beneficiare della metropolitana, dopo anni di disagi.

“Saremo tutti felici nel giorno di inaugurazione, tireremo un grosso sospiro di sollievo. E’ un passo avanti enorme, ma non sarà una festa” ammette l’assessore ai Trasporti, Maria Lapietra. Stessa linea di pensiero per il presidente della Circoscrizione 8, Davide Ricca: “Nessuna festa, ma sobrietà. Sarà un bel momento, ma bisogna rispettare il dolore patito dal territorio per anni di ritardi e disagi”.