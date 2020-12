Natale in zona rossa, si attende l'ufficialità: il prossimo sarà l'ultimo weekend di movimenti 'liberi'

L’ufficialità arriverà solo nelle prossime ore, ma la serrata generalizzata per le feste di fine anno (anticipata già ieri) è ormai quasi certa. Il prossimo weekend, 19 e 20 dicembre, sarà, di fatto, l’ultimo di 'libertà'.

Se la linea dura dovesse essere confermata, gli italiani dovrebbero modificare in modo drastico i propri piani per le vacanze in arrivo. L'intero Paese, dal 24 dicembre al 3 gennaio — o forse fino al 6 — potrebbe ritrovarsi interamente in zona rossa.

Nei giorni festivi e prefestivi, cioè la Vigilia, Natale, Santo Stefano, domenica 27 e mercoledì 31 dicembre, Capodanno, 2 e 3 gennaio, ristoranti e bar saranno chiusi tutto il giorno, le saracinesche dei negozi abbassate e la circolazione bloccata anche dentro il proprio comune. Rimarranno aperti alimentari, farmacie, tabacchini, edicole e librerie.

Sarà possibile andare a messa, nella chiesa più vicina alla propria abitazione, ma non a casa di parenti. Quindi pranzi e cene di Natale consentiti solo con i congiunti: genitori, figli o partner fissi.

Il 28, il 29 e il 30 dicembre si potrà uscire liberamente dalle 5 alle dieci della sera, i negozi saranno aperti e bar, ristoranti, pasticcerie e pub chiuderanno alle 18.

Il coprifuoco dunque resta fissato alle 22, ma nel governo c’è chi chiede di anticiparlo alle 20.