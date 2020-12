Riqualificazione delle Vallette, Appendino: “Dopo aver risanato il bilancio, le prime risorse le abbiamo investite qui”

Visita a sorpresa nel quartiere Vallette della sindaca Chiara Appendino che, insieme all’assessore all’Ambiente Alberto Unia, ha svolto un sopralluogo in piazza Montale, luogo in cui è in corso il primo di una serie di interventi che darà un nuovo volto a tutto il quartiere.

Di fronte alle transenne che indicano l’inequivocabile presenza di un cantiere, la prima cittadina ha illustrato la trasformazione che coinvolgerà tutta l’area: “Questo è il primo passo di un percorso di riqualificazione finanziato con risorse del 2019. Iniziamo adesso, dopo un percorso partecipato. Avremo una parte di riqualificazione materiale e una immateriale, perché il quartiere possa avere spazi di comunità”.

A spiegare nei dettagli come si procederà con i lavori, l’assessore Unia: “in piazza Montale è stato fatto un percorso con il territorio per condividere la riqualificazione. Dalla chiesa al teatro, oltre al tavolo delle Vallette, sono stati coinvolti tutti i soggetti. Il percorso è durato un anno e mezzo, ma stiamo ancora definendo alcuni interventi da eseguire”.

“Siamo partiti dal rifacimento della pavimentazione di piazza Montale: qui cambieremo gli arredi che consentiranno di stare meglio in quest’area e metteremo delle vele per consentire a chi si recherà in questo luogo d’estate di vivere meglio la piazza” ha raccontato Unia. L’assessore ha reso noto che verranno rifatte le facciate di piazza Montale. E’ poi in corso un’interlocuzione con Atc e Poste Italiane per definire il futuro dell’edificio che separa la piazza con il piazzale Don Pollarolo.

Ed è proprio qui, dove oggi è presente il mercato, che verrà eseguito un secondo intervento con l’inserimento del verde e il consolidamento degli spazi per il mercato. “Inoltre - ha ricordato Unia - verranno rifatti gli attraversamenti pedonali lungo il percorso del tram che divide in due il quartiere”. In sostanza, con 1,5 milioni di euro di interventi scaglionati nel tempo, le Vallette verranno trasformate.

“Voglio ringraziare assessorato e uffici. I lavori si fermeranno durante le festività natalizie, ma riprenderanno una volta finite” ha affermato Appendino. Se la riqualificazione è apparsa agli occhi di alcuni “tardiva”, la prima cittadina ha motivato così le tempistiche degli interventi: “Abbiamo avuto una situazione molto complicata di bilancio, ma il percorso di risanamento ha permesso di tornare a fare investimenti e le prime risorse abbiamo deciso di investirle qui. Sapevamo che gli interventi erano necessari”.