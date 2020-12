Nichelino contro i botti di capodanno e in difesa degli animali: "Il divertimento non deve mettere in pericolo la loro vita"

Passato il Natale, a poche ore dal Capodanno il Comune di Nichelino scende in campo in difesa degli animali e contro i botti di fine anno: "Purtroppo, alcune tradizioni tristemente obsolete, vogliono che i festeggiamenti vengano scanditi attraverso l’esplosione di botti e fuochi d’artificio. Raccomandiamo di non lasciare i vostri animali soli", ha sottolineato l'assessore Fiodor Verzola.

"State con loro in un ambiente il più possibile sereno e privo di pericoli, non uscite con loro nelle ore a rischio e, se necessario, contattate un veterinario comportamentalista che vi aiuterà a gestirli. In ogni caso non lasciateli soli, avranno bisogno di voi!", ha aggiunto Verzola, in accordo con il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo.

"Nonostante i divieti imposti dalle ordinanze comunali, questi giorni saranno purtroppo scanditi dallo scoppio di petardi fino alla mezzanotte del 31 dicembre. Purtroppo i comuni (nessuno escluso) non saranno mai in grado di controllare e reprimere tutte le pratiche non virtuose e non rispettose delle ordinanze sindacali che vietano le esplosioni di materiale pirotecnico sul territorio", ha aggiunto Verzola.

"La repressione delle pratiche non corrette è sacrosanta e come Comune di Nichelino ci adopereremo per limitarle il più possibile. Ciò che realmente serve, però, è una corretta e massiva azione di sensibilizzazione nei confronti di tali dinamiche. Come ogni anno abbiamo quindi voluto dare il nostro contributo per fare passare alcuni concetti fondamentali e utili ad aiutare a prevenire e limitare le pratiche che vogliamo scongiurare"

"Puntando l’attenzione sulle emozioni contrastanti e diametralmente opposte che avvengono tra mondo animale e mondo umano ci auguriamo di contagiare positivamente più persone possibili", ha concluso l'assessore alle politiche animaliste di Nichelino, invitando tutti a essere "portatori del contagio positivo e del cambiamento sociale e culturale che vogliamo mettere in atto".