Blocco Diesel Euro 4, il sindaco di Venaria Fabio Giulivi: "Sospendere il provvedimento"

In considerazione delle criticità connesse alla pandemia Covid-19 , al fine di ridurre i disagi ai cittadini e tutelare con atti concreti ed efficaci la salute pubblica, considerata altresì la rilevante riduzione del servizio di trasporto pubblico e le indicazioni governative di utilizzare i veicoli privati, sentita la Giunta, la Città di Venaria Reale ha chiesto con lettera ufficiale inviata alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente Energia e Territorio e alla Città Metropolitana - Area Ambiente di posticipare il termine indicato fino alla fine dell'emergenza.

Il sindaco, Fabio Giulivi , dichiara in merito: " Da una parte chiediamo ai cittadini di usare meno possibile i mezzi pubblici per evitare rischi di contagi, dall'altra blocchiamo i Diesel Euro 4 che ancora vengono usati da moltissime persone: è un cortocircuito legislativo che genera confusione tra i cittadini ".

"Sapendo inoltre che gran parte del problema nasce nella stagione invernale con l'accensione di impianti di riscaldamento obsoleti, avendo visto che anche in presenza di riduzioni del traffico il PM10 non cala ed essendo comunque già in vigore i provvedimenti di blocco dei veicoli più inquinanti, speriamo venga accolta questa nuova richiesta di proroga, fino al termine dell'emergenza sanitaria" conclude Giulivi.