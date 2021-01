Pedoni a rischio, l'appello dei cittadini: "Le strisce pedonali sono quasi invisibili" [FOTO]

Pedoni in pericolo, in alcune strade della città dove non sono più perfettamente visibili le strisce per attraversare la strada. A lanciare l'appello è l'associazione Giustizia & Libertà: "Diversi cittadini ci hanno segnalato ed abbiamo constatato con sopralluogo insieme ad una delegazione di essi che in corso Grosseto, all'altezza dell'ingresso della tangenziale le strisce pedonali sono completamente sbiadite, mentre in corso Cincinnato, tra via Luini e piazza Manno, dopo i lavori di asfaltatura non sono mai state tracciate".