Aggredisce la moglie e le spacca una sedia in testa: in manette un 46enne di Cintano

Un uomo di 46 anni di Cintano - piccolo paese del Canavese - è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate e continuate nei confronti della moglie. Secondo le ricostruzioni, l'uomo (sotto effetto di alcol) ha aggredito violentemente la donna colpendola con calci e pugni, ma addirittura dandole una sedia sulla testa. La vittima ha chiamato soccorso e sul posto sono arrivati i carabinieri che lo hanno fermato prima che la situazione potesse avere conseguenze irreparabili. La donna è stata ricoverata in ospedale con un trauma cranico e una costola rotta

A Settimo Torinese , invece, è finito in manette un 29enne per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo, anche in questo caso dopo aver bevuto troppo, è entrato nel bar gestito dalla compagna e dopo un litigio ha iniziato a distruggere il locale e a minacciare di morte la donna con un coltello. Anche in questo caso è stata la vittima a chiamare il 112 e i militari hanno fermato e disarmato l'uomo, che ha provato tuttavia a reagire aggredendo uno dei carabinieri.

A Torino, in corso Giulio Cesare, è stato invece rintracciato un cittadino senegalese condannato in via definitiva per spaccio di sostanze stupefacenti. Atre tre persone condannate per reati contro il patrimonio sono state rintracciate nel quartiere Regio Parco, a San Salvario e in corso Grosseto. Infine, a Castellamonte, è finito in manette un italiano, condannato in via definitiva.