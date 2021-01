Scappa di casa, "Papà mi maltratta": i carabinieri bussano alla porta e trovano quasi un chilo di marijuana [VIDEO]

E' finito nei guai dopo la segnalazione della figlia minorenne, scappata di casa e andata dai carabinieri per lamentarsi dei maltrattamenti. Quando i militari hanno bussato alla porta dell'abitazione di Cumiana, però, oltre al padre 50enne hanno trovato molto altro.



Hanno infatti scoperto e sequestrato 760 grammi di marijuana nascosta all’interno di sacchetti di carta e barattoli di vetro. E per l'uomo sono scattate le manette per detenzione di droga.