Trasporti, Martinetti (M5S): "Molti disagi con la riapertura delle scuole. Ma dopo la nostra richiesta, la Regione interviene"

"Come procede il monitoraggio del trasporto pubblico locale dopo la recente riapertura delle scuole?". E' quanto ha chiesto oggi in Consiglio regionale Ivano Martinetti, consigliere del M5S, attraverso un'interrogazione rivolta all'assessore ai Trasporti Marco Gabusi. "Sono molti infatti - ha spiegato Martinetti - i disagi riguardanti sovraffollamento, ritardi e corse limitate, segnalati in diverse zone del Piemonte".

L'assessore ha risposto evidenziando che vi sono molte criticità da risolvere, e che il monitoraggio (richiesto proprio dal Movimento 5 Stelle in Regione Piemonte) inizia a dare i primi frutti nell'ottica di gestire puntualmente il servizio, analizzare le segnalazioni ed intervenire.

"Finalmente dalla Giunta Cirio arriva un primo accenno su possibili interventi per migliorare il servizio, ora attendiamo il secondo step con l'imminente riapertura al 75% delle scuole superiori", conclude Martinetti.

"Auspichiamo che, almeno questa volta, le decisioni vengano condivise in sede di Commissione regionale trasporti, ed in Consiglio regionale, in modo da poter agire in modo trasparente e coerente sull'intero territorio. Continueremo a tenere alta l'attenzione su questo fronte, con la convinzione che il trasporto pubblico debba essere incentivato il più possibile".