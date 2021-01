Scuola, dal Consiglio regionale pc e tablet al posto dei viaggi-studio

Il Consiglio regionale rinnova anche per l'anno scolastico in corso, segnato dalla pandemia, i tradizionali concorsi rivolti agli studenti piemontesi. Ma al posto dei viaggi-studio darà alle scuole vincitrici il denaro per comprare pc e tablet, e ai ragazzi un abbonamento Musei Young.

"Abbiamo scelto - sottolinea il presidente dell'Assemblea legislativa, Stefano Allasia - di non privare gli studenti e i docenti delle opportunità legate ai nostri concorsi, nonostante il periodo di emergenza che stiamo vivendo. Posticipiamo però a gennaio la pubblicazione dei bandi, che solitamente avveniva in autunno, in modo da consentire alle scuole di superare la complessa fase di avvio e adeguamento alle misure anti-covid".

"Proprio in questo momento così delicato - spiega - desideriamo proseguire un impegno che vuole far sentire la vicinanza della nostra istituzione alla scuola, adattando le modalità di svolgimento dei concorsi al contesto imposto dall'emergenza sanitaria. Con la speranza che presto non ci sia più lo schermo del computer a dividerci".

"Per ragioni di prudenza - dice ancora - abbiamo individuato forme di premialità alternative ai viaggi studio, prevedendo di destinare alle scuole un riconoscimento in denaro per l'acquisto di strumenti e attrezzature utili alla didattica a distanza". I singoli ragazzi vincitori dei concorsi verranno inoltre omaggiati dell'abbonamento Musei Young, che andrà anche ai 295 studeni che si sono aggiudicati i premi nel 2020 ma non hanno potuto partecipare ai viaggi di studio a causa dell'emergenza sanitaria".