Sette minorenni chiusi in un autorimorchio: scoperti dalla polizia sulla tangenziale di Torino [VIDEO]

Sette minorenni, di età compresa tra i 12 e i 17 anni, sono stati scoperti dalla polizia stradale mentre si nascondevano nel vano carico di un tir. E' successo martedì sera, nall'area di servizio Stura Nord, sulla tangenziale di Torino.

L'autotrasportatore si era accorto di alcuni rumori sospetti e aveva subito allertato le forze dell'ordine.

I ragazzini erano rinchiusi lì da due giorni, infreddoliti e affamati, e sono stati subito rifocillati dagli agenti e riscaldati con coperte. Nessuno parlava italiano, solo uno di loro conosceva qualche parola in inglese. Ha racconta di essere afghano, in viaggio con i suoi due fratelli. In Romania era stato avvicinato da un uomo che, in cambio di soldi, circa 1000 euro, lo aveva condotto in un parcheggio dove c'erano altri quattro connazionali, due coppie di fratelli, anche loro in attesa di imbarcarsi su un camion.

Destinazione finale, la Francia, non si sa ancora se per raggiungere alcuni connazionali o per iniziare una nuova vita lontano dagli orrori della guerra.

Tutti i minori sono stati collocati in strutture di accoglienza.