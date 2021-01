Attualità |

Basket, la Reale Mutua esce dall'emergenza Covid e torna ad allenarsi

Tutti negativi i giocatori, dopo l'ultimo giro di tamponi. E ora si prospettano due mesi di fuoco, con 18 gare entro il 31 marzo

La Reale Mutua Basket Torino è finalmente uscita dall'emergenza Covid, che l'aveva costretta a sospendere l'attività, a seguito di un alto numero di giocatori risultati positivi. La società ha comunicato che, che dopo l’ultimo giro di tamponi (tutti negativi) è ripresa l’attività sportiva. E adesso, tra gare in calendario e recuperi da dover incasellare in un calendario già molto fitto, saranno ben 18 le gare che i gialloblu dovranno affrontare nei prossimi sessanta giorni. Si parte dal derby con Biella il 31 gennaio per arrivare al recupero con Bergamo del 31 marzo. Un vero e proprio “tour de force”, che ancora non ha visto trovare una data disponibile per il recupero della sfida con Capo D’Orlando. Un programma da Eurolega, che la Reale Mutua affronterà con lo stesso spirito di sempre e con ben precisi obiettivi.

redazione

