Processo piazza San Carlo, Appendino: "Pago per un gesto folle di alcuni ragazzi". Il suo legale: "Sentenza che accettiamo con fatica"

"Accetto e rispetto la decisione del giudice, soprattutto per il ruolo istituzionale che ricopro, ma non posso non nascondere una certa amarezza, perché c'é un sindaco che paga per un gesto folle di alcuni ragazzi che sono stati condannati in appello". Lo ha detto la sindaca Chiara Appendino, dopo la lettura della sentenza che, in primo grado, l'ha condannata a 1 anno e 6 mesi [LEGGI QUI] per i fatti avvenuti il 3 giugno 2017 in piazza San Carlo, quando durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid si scatenò il panico con un bilancio finale di due vittime, Erika Pioletti e Marisa Amato, e oltre 1.500 feriti.

"Quello che é accaduto quel giorno - ha aggiunto Appendino - è un dolore che porto con me, l'ho portato in questi anni e lo porteró per sempre. Lo porto io, lo porta la città e la comunità". "Le questioni processuali non incidono su come io abbia vissuto i fatti di piazza San Carlo - ha concluso la sindaca - ora attendiamo le motivazioni ma sicuramente procederemo con l'appello".

"Siamo abituati a rispettare le sentenze, ma questa è una situazione che accettiamo un po' con fatica. In casi simili, nessuna responsabilità deve ricadere sul sindaco". Così Luigi Chiappero, avvocato della sindaca. "Non capisco perché ci sia tanta corsa a volere fare il sindaco, che così credo diventi il mestiere più pericoloso in assoluto". Il legale ha spiegato che "non credo giusto che per un fatto che lo stesso consulente ha definito imprevedibile, almeno nella prima reazione, debba pagare chi ha deciso con un atto politico che una manifestazione si poteva fare. Il panico che si è generato da quella situazione era sicuramente imprevedibile e non c'è una circolare emanata dagli organi competenti che parlasse di evacuazione".

Oltre ad Appendino, il Tribunale ha condannato, sempre a 1 anno 6 mesi (per tutti l'accusa era di disastro, omicidio e lesioni colpose) l'ex questore Angelo Sanna, l'ex capo di gabinetto Paolo Giordana, l'ex presidente di Turismo Torino Maurizio Montagnese e l'architetto Enrico Bertoletti. Proprio Sanna, visibilmente amareggiato dopo la lettura del dispositivo, ha detto: "Dopo aver servito per 47 anni lo Stato e aver rispettato le sentenze é giusto che anche oggi rispetti questa decisione. La legge da la possibilità di fare ricorso, aspettiamo di leggere le motivazioni e poi decideremo con i miei avvocati cosa fare". Per il pubblico ministero Vincenzo Pacileo "nei reati colposi la condanna è sempre una sconfitta per la società. La procura fino adesso ha avuto ragione ma non c’è da essere contenti”.

Ha commentato a sorpresa la sentenza l'ex sindaco di Torino, Piero Fassino, con cui Appendino si era scontrata spesso in Sala Rossa quando era ancora una semplice consigliera. "Le sentenze si rispettano - ha scritto Fassino, su Twitter - tuttavia comprendo l'amarezza espressa da Appendino dopo la sentenza su Piazza San Carlo, condivido quanto ha detto sul difficile ruolo dei sindaci su cui andrebbe aperta una sana discussione".