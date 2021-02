Fanno la spesa ma cercano di scappare senza pagare: arrestata una coppia nel quartiere San Donato

Rapina, furto e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Sono le accuse per cui i carabinieri, nelle ultime ore, hanno arrestato 4 persone a Torino e nei Comuni vicini. In particolare a Torino, nel quartiere San Donato, sono finiti in manette due cittadini peruviani, un uomo e una donna, che hanno rubato vari prodotti da un supermercato della zona. I due avevano nascosto la merce all’interno di una borsa schermata, riuscendo così a passare le casse senza pagare ma sono stati bloccati dopo che la sicurezza dell’esercizio commerciale, insospettita dall’atteggiamento della coppia, ha chiamato le forze dell'ordine.