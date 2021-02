La sorella di Michele Giovine a processo per falsa testimonianza

Il caso delle "spese fantasma" degli ex consiglieri regionali del Piemonte è tornato di attualità oggi in tribunale a Torino nel corso del processo per falsa testimonianza a carico di Sabrina Giovine, sorella dell'ex consigliere Michele, già condannato per peculato in via definitiva. Sotto accusa le dichiarazioni rese dalla donna nel corso della vicenda principale.

L'inchiesta, che partì nel 2012, riguardava le irregolarità nell'utilizzo dei fondi destinati al funzionamento dei gruppi consiliari di Palazzo Lascaris, tra cui i Pensionati per Cota, di cui Giovine era unico rappresentante. La sorella, che lavorava per il gruppo, disse che nella documentazione raccolta dalla guardia di finanza erano finite delle carte in eccesso relative alle proprie spese personali: dichiarazioni che non convinsero i giudici.