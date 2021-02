Minaccia i poliziotti con una siringa: arrestato dopo un controllo

Verso mezzogiorno di sabato scorso, nei giardini pubblici di piazza Carlo Felice, alcuni poliziotti hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha cambiato improvvisamente direzione, dileguandosi verso la stazione di Porta Nuova.

Sospettando che l'uomo, un italiano di 50 anni, volesse sottrarsi a un eventuale controllo, i poliziotti lo hanno raggiunto e gli hanno chiesto di esibire un documento. Questi ha riferito di esserne sprovvisto, declinando a voce i propri dati. L’insofferenza dell’uomo è apparsa evidente sin da subito, ha ripetuto infatti senza sosta agli operatori di non avere nulla da nascondere. Invitato alla calma, il cinquantenne ha deciso da solo di svuotare le proprie tasche come gesto dimostrativo. Tra gli effetti personali aveva però due ovuli di sostanza stupefacente e una siringa.

Interrogato su quanto appena mostrato, l'uomo ha avuto un sussulto ed è fuggito portandosi via sia la droga che la siringa. La fuga è ovviamente durata soltanto pochi metri. Una volta fermato per la seconda volta, il cinquantenne ha iniziato a colpire i poliziotti e a minacciarli brandendo la siringa .

Il reo, con numerosi precedenti di Polizia e un provvedimento di libertà vigilata in atto, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, denunciato per false attestazioni e sanzionato per possesso di sostanze stupefacenti.