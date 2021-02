grande spavento a Moncalieri: camion rischia di finire in una scarpata

Tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza per quanto avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 4 febbraio, sul ponte che collega Moncalieri con La Loggia.

Un camion con doppio rimorchio è finito in una scarpata mentre stava viaggiando in direzione di Moncalieri. Il conducente, rimasto illeso, è riuscito ad uscire con le proprie gambe e a chiamare i soccorsi. Dalle prime ricostruzioni, è probabile che il mezzo abbia avuto un guasto improvviso, piuttosto che sia stata la conseguenza di una distrazione del guidatore.

Per fortuna non ci sono stati feriti e la polizia locale ha gestito la viabilità per evitare ingorghi e problemi alla circolazione.