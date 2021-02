A Bardonecchia "per chi suona la montagna", per richiamare l'attenzione sul comparto-neve messo in crisi dalle norme anti-Covid

Venerdì mattina le componenti socio-economiche territoriali di Bardonecchia che gravitano direttamente o indirettamente sul variegato mondo della neve, rispondendo alla proposta “Per chi suona la montagna”, lanciata da Marco Di Marco, scrittore e giornalista, direttore del mensile Sciare Magazine e ripresa dall’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, si sono ritrovati sul sagrato della chiesa parrocchiale per richiamare l’attenzione di tutti sulla negative ricadute socio-economiche sul comparto, causate delle norme volte a contenere la diffusione della pandemia Covid-19.

I rappresentanti dei maestri delle varie scuole di sci, dei commercianti, dei negozianti, degli albergatori, i professionisti del mondo della neve e dell’indotto e alcuni residenti e villeggianti, nel pieno rispetto delle norme volte a contenere la diffusione della pandemia, a iniziare dalla scrupolosa osservanza delle numerose norme anti Covid-19”, si sono disposti in cerchio dall’alto valore simbolico e solidale.

Al termine del rumoroso raccoglimento, generato dal suono delle campane della parrocchiale unito a quello dei campanacci suonati a turno dagli astanti, hanno preso la parola Francesco Avato, il sindaco, Nicola Bosticco, amministratore delegato della Colomion Spa, società che gestisce impianti di risalita e le piste del comprensorio sciistico e Aldo Timon, a lungo consigliere comunale e maestro di sci, che nei loro interventi hanno rimarcato le numerose problematiche che condizionano il comparto neve e l’indotto e ringraziato per la sua disponibilità e solidarietà Don Franco Tonda, parroco del capoluogo.

"Oggi le campane in montagna non hanno suonato a festa ma per lanciare un ultimo appello verso quel mondo della politica che fra un tira e molla e l’altro non è riuscito ad indicare né i tempi né le modalità per la ripartenza della stagione", hanno commentato Giorgio Bertola e Francesca Frediani del Movimento 4 Ottobre. "Il grido d’allarme del sistema neve non può rimanere inascoltato. Ci preme però ricordare che a muovere l’economia montana sono anche migliaia di lavoratori stagionali che vivono spesso situazioni di precarietà ora ulteriormente aggravate dalle restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria. Il nuovo Governo dovrà affrettarsi e prendere decisioni importanti. Da parte nostra premeremo ancora nelle commissioni regionali affinché i ristori promessi dalla Giunta Cirio possano finalmente essere emessi e coprire le fasce più fragili del sistema. La montagna merita rispetto ma anche una visione più ampia, che sappia affrontarne il rilancio con maggiore coraggio e lungimiranza. Oltre alle piste e agli ski-lift c’è di più: valli e monti possono essere il luogo in cui le nuove generazioni costruiranno il loro futuro".