Attualità |

La Reale Mutua manda al tappeto Orzinuovi con una prova di carattere

Terza vittoria consecutiva per la squadra di coach Cavina

Torino vince e convince ancora una volta. Nel turno infrasettimanale la Reale Mutua schianta Orzinuovi con una prestazione maiuscola, conducendo la partita dall’inizio alla fine. Dopo un avvio equilibrato, Alibegovic e compagni indirizzano l’andamento della gara con un secondo quarto straordinario che, di fatto, chiude già i conti. Ben cinque i giocatori in doppia cifra: il miglior marcatore è Alibegovic a quota 17, seguito da Diop (13 punti, 10 rimbalzi e 5 assist), Clark (11), Cappelletti e Pinkins (10) CRONACA Ottimo avvio di Torino che dopo pochi minuti prende il controllo del match (16-8) lanciata da un ottimo Pagani (5 punti e 2 rimbalzi nei primi 5’). Orzinuovi prova a tener testa ai gialloblù con i canestri di Spanghero e Hollis, la Reale risponde con Cappelletti e Clark, ma l’insistenza dei lombardi viene premiata con il canestro e fallo di Spanghero che vale il -1 (18-17) a 90’’ dalla fine del primo quarto. Sul finale dei primi 10’ i lombardi trovano anche il pari (21-21), prima del canestro di Pinkins allo scadere che fissa il primo parziale sul 23-21. Dopo la prima frazione a strappi, nella seconda decina le squadre si affrontano punto a punto: a Spanghero e Hollis rispondono Diop e Pinkins e dopo 13’ la situazione è in parità (27-27). A 5’ dalla fine del primo tempo Orzinuovi prova a scappare via con un parziale di 5-0, Cavina ferma la palla chiamando un time out e all’uscita dalle panchine le parole del coach sembrano aver sortito l’effetto desiderato: parziale di 14-0 e gialloblù che volano al comando sul +9 (41-33). La reazione di Orzinuovi è troppo debole e sul finale Torino può dilagare, con le squadre che tornano negli spogliatoi sul 51-35. Nella ripresa Torino riprende dove aveva lasciato e dopo 60’’ il vantaggio si allunga 21 lunghezze (56-35). Sul massimo svantaggio la Agribertocchi prova a cambiare marcia e trascinata da Miles accorcia fino al -13 (56-43 dopo 25’); la Reale Mutua, però, non perde la concentrazione e passa subito al contrattacco con un indiavolato Diop che a 60’’ dalla fine del terzo quarto inchioda il +23 (68-45). Dopo aver toccato il +30 (79-49) nel quarto quarto, la Reale Mutua controlla fino al 88-63 finale. Reale Mutua Basket Torino-Agribertocchi Orzinuovi 88-63 (23-21, 28-14; 19-10, 18-18)

Torino: Cappelletti 10, Clark 11, Alibegovic 17, Diop 13, Toscano 7, Ferro, Origlia, Pinkins 10, Bushati 6, Campani 6, Pagani 8, Penna. All. Cavina

Orzinuovi: Zilli 12, Miles 14, Galmarini 4, Mastellari 6, Negri 4, Hollis 7, Guerra NE, Tilliander NE, Spanghero 16, Fokou, Rupil NE. All. Corbani

SM

