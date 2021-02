Covid: al via a Moncalieri i vaccini per i carabinieri del Torinese

Hanno preso il via stamattina, nella sede del primo reggimento Piemonte di Moncalieri, le procedure di vaccinazione anti Covid-19 per i carabinieri impiegati in provincia di Torino. Il programma prevede, tra oggi e domani, la somministrazione di 20 dosi al giorno di vaccino AstraZeneca, che diventeranno 150 a partire da lunedì.

Complessivamente saranno oltre 30mila gli appartenenti alle forze dell’ordine che si sottoporranno al vaccino. Oltre ai carabinieri sono coinvolti Esercito, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Polizia Penitenziaria e Polizia municipale.