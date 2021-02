Referendum di FdI a Borgo Dora sulla pedonalizzazione: “58 contrari, 32 favorevoli”

Il referendum informale portato avanti da Fratelli d'Italia sulla pedonalizzazione di Borgo Dora ha dato il suo verdetto: lo spoglio delle schede raccolte durante le ultime due settimane tra i commercianti del quartiere, realizzato ieri mattina al banchetto del partito durante il mercato del Balon, ha decretato 58 voti contrari contro 32 favorevoli. Presente anche la deputata Augusta Montaruli.

Secondo gli esponenti FdI è necessario un maggior coinvolgimento dei cittadini: “Il risultato - ha dichiarato la capo-gruppo in Circoscrizione 7 Patrizia Alessi – è chiaro e certifica quanto poco siano stati coinvolti i commercianti di Borgo Dora nel progetto di pedonalizzazione. Chiederò a questo punto una consultazione ufficiale, prevista dal regolamento circoscrizionale, per far sì che gli esercenti della zona possano avere un ruolo da protagonisti nel futuro del borgo".

I responsabili, infine, vengono individuati nella politica: "Non è giustificabile – ha aggiunto Enzo Liardo - che da un giorno all'altro i commercianti vedano stravolto il quartiere. L'amministrazione grillina e la circoscrizione targata PD si dimostrano ancora una volta distanti dal sentire dei quartieri popolari. Fratelli d'Italia sarà al fianco dei tanti torinesi stufi di decisioni calate dall'alto, a maggior ragione se rischiano di demolire il commercio in un momento già critico a causa dell'emergenza Covid".