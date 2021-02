Il centro storico di Moncalieri si rifà il look: da domani al via i lavori in piazza Vittorio Emanuele

il centro storico di Moncalieri si rifà il look, ecco come sarà la nuova piazza Vittorio Emanuele

Il centro storico di Moncalieri è pronto a rifarsi il look. A partire da domani, lunedì 15 febbraio, prenderanno il via i lavori della nuova piazza Vittorio Emanuele, con il cantiere per la costruzione della nuova passerella pedonale, con panchine e fioriere.

La passerella collegherà il municipio e via San Martino lungo la perpendicolare della piazza, prendendo il posto della vecchia aiuola che è stata rimossa poche settimane fa.

A causa dei cantieri ci saranno delle modifiche al traffico: sarà consentita solo la direzione di marcia da via Principessa Clotilde a vicolo Botta e via Carlo Alberto, per i veicoli provenienti da via San Martino. ovviamente, ci sarà il divieto di sosta su tutta la piazza.

Il primo passo era stata la pedonalizzazione del centro storico, decisa ad inizio giugno per le serate del weekend, ora questa opera più ampia, votata in Giunta già prima dell'estate: il salotto buono di Moncalieri cambierà volto nelle prossime settimane.