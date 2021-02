Controlli dei carabinieri a Moncalieri, un ambulante arrestato per vendita di prodotti contraffatti

A Moncalieri, i carabinieri hanno arrestato un venditore ambulante marocchino trovato in possesso di merce palesemente contraffatta. L’uomo aveva scelto il parcheggio di un noto centro commerciale per allestire la sua bancarella in cui vendeva false scarpe di marca. Ai carabinieri che lo hanno controllato, l’ambulante ha fornito generalità false, non avendo con sé alcun documento di identificazione. I successivi accertamenti hanno permesso di verificare che era anche inottemperante a un ordine di espulsione dall’Italia.