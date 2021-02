Trova armi in un borsone abbandonato e se le porta a casa: denunciato dai carabinieri di Moncalieri

Talvolta la prima impressione è ingannevole. E può costare cara. Un pensionato di 65 anni è finito nei guai per aver trovato delle armi in un borsone abbandonato in un campo isolato a Moncalieri, vicino ad un cespuglio.

Le ha viste e se le è portate a casa, forse per rivenderle. L’uomo si è poi tradito una volta andato dai carabinieri, chiedendo “per conto di un amico” com’erano le procedure pere regolarizzare un’arma. I militari si sono insospettiti e poche ore dopo hanno bussato alla porta di casa dell’uomo.

Un rapido controllo e sono state trovate le armi: fucili e pistole. E così il pensionato si è ritrovato denunciato.