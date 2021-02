La Municipale sequestra la merce e sanziona venditori abusivi in corso Giulio Cesare

Nella giornata di ieri, in corso Giulio Cesare (nel tratto compreso tra corso Emilia e Lungo Dora Napoli), gli agenti del Comando Territoriale 7 –Aurora, Vanchiglia, Madonna del Pilone - della Polizia Municipale, in collaborazione con il Commissariato Dora-Vanchiglia della Polizia di Stato, hanno effettuato un intervento mirato al contrasto dell'abusivismo commerciale su area pubblica.

A seguito dell'ennesima segnalazione pervenuta da parte dei residenti, nel pomeriggio è scattata l'operazione di controllo. I ‘civich’ e gli agenti della Polizia di Stato, in parte vestiti con le divise ordinarie e in parte con abiti civili, dopo aver bloccato il controviale di corso Giulio Cesare da corso Emilia a Lungo Dora Napoli con uno sbarramento di auto nei due incroci viabili, hanno fermato e controllato 24 persone di varie nazionalità.

Due uomini di origine senegalese, rispettivamente di 52 e di 59 anni, sono stati sanzionati per vendita di su area pubblica senza autorizzazione ai sensi dell’art. 29 c.1 del DL 114/98, per un totale di 10.328 euro. Entrambi i trasgressori vendevano scarpe, 29 paia in totale, e altri capi di abbigliamento, tutti posti sotto sequestro amministrativo dagli agenti.

Tra i tanti e vari oggetti rinvenuti, probabilmente abbandonati sulla strada da altri venditori abusivi datisi alla fuga, figurano 14 quadri, un soprammobile a forma di veliero e quattro borse in tela e finta pelle, per i quali i ‘civich’ hanno richiesto ad Amiat l'intervento di rimozione.