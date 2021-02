Il Covid posticipa il Lovers Film Festival e CinemAmbiente:"Garantire film in presenza"

Il Covid-19 posticipa il Lovers Film Festival e CinemAmbiente. A causa dell'emergenza sanitaria il Museo Nazionale del Cinema ha deciso di riformulare il calendario delle kermesse, con l'obiettivo di garantire la visione dei film in presenza.

L’appuntamento con il 36° Lovers Film Festival, il festival a tematiche LGBTQI diretto per il secondo anno da Vladimir Luxuria, si sposta e si terrà dal 10 al 13 giugno 2021; la call per le iscrizioni si aprirà il 2 marzo per chiudersi il 29 aprile.

Per maggiori info e iscrizioni www.loversff.com

Si sono aperte il 15 febbraio e continueranno fino al 31 luglio le iscrizioni per il 24° Festival CinemAmbiente, l’appuntamento dedicato alle tematiche ambientali, storicamente diretto da Gaetano Capizzi, che anche quest’anno si sposta in autunno, dal 1° al 6 ottobre 2021.

Per maggiori info e iscrizioni www.cinemambiente.it

Confermate le date del 39° Torino Film Festival, l’appuntamento con il cinema internazionale diretto per il secondo anno da Stefano Francia di Celle, che si svolgerà dal 26 novembre al 4 dicembre 2021. La call per le iscrizioni partirà il 1° marzo e terminerà il 13 agosto.

Per maggiori info e iscrizioni www.torinofilmfest.org

Il TorinoFilmLab, diretto da Mercedes Fernandez, giunto quest’anno alla sua 14° edizione, è un laboratorio internazionale per lo sviluppo di lungometraggi di finzione, documentari, animazione e serie tv e il Meeting Event si svolgerà dal 29 novembre al 1° dicembre 2021.

Fino al 1° marzo sono aperte le iscrizioni per Alpi Film Lab, programma rivolto a produttori emergenti francesi e italiani. Fino al 15 aprile è aperta la call del TFL Co-Production Fund, contributo che mira a supportare coproduzioni tra produttori europei e coproduttori internazionali, mentre dal 1° marzo e fino al 25 maggio sarà possibile presentare la propria candidatura al TFL Audience Design Fund 2021, fondo per la distribuzione di lungometraggi.

Per maggiori info e iscrizioni www.torinofilmlab.it

Confermata anche la compresenza del Torino Film Industry, la cui 4a edizione avrà luogo a partire dal 26 novembre 2021.

Progetto di Film Commission Torino Piemonte - che mette in rete alcuni eventi della sesta edizione del Torino Short Film Market, gli appuntamenti e masterclass organizzati dal TorinoFilmLab, e i Production Days - il TFI Torino Film Industry si svolge in collaborazione con il Torino Film Festival, è promosso dal Museo Nazionale del Cinema, Regione Piemonte e Città di Torino e viene realizzato grazie al sostegno di Compagnia di San Paolo.

Per maggiori informazioni www.torinofilmindustry.it