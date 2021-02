Controlli antidroga dei carabinieri, due arresti a Moncalieri e a Torino

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno arrestato due persone.

A Moncalieri è finito in manette un cittadino gabonese di 24 anni, in Italia senza fissa dimora. L’uomo è stato bloccato nelle vicinanze di piazza Bengasi subito dopo aver ceduto una dose di crack a una donna. Appena fermato il pusher ha deglutito altre dosi che teneva nascoste in bocca ed ha cercato di opporsi al controllo venendo subito immobilizzato. Nel corso della perquisizione personale è stata sequestrata la somma di 35 euro appena ricevuta dalla cliente, che è stata segnalata alla Prefettura quale assuntrice di sostanze stupefacenti.

A Torino, nel parco Sempione, nell’ambito dei rafforzati servizi di prevenzione antidroga effettuati nell’area verde, i carabinieri hanno invece arrestato una 53enne torinese per evasione. All’atto del controllo la donna è risultata essere sottoposta al regime della detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio trovandosi in palese violazione delle prescrizioni imposte.