Nel pomeriggio di oggi, domenica 28 febbraio, la stazione di Bardonecchia è stata presa d’assalto dai torinesi che fanno rientro nel capoluogo.

In particolare, per la corsa delle 16.45, Trenitalia ha messo a disposizione 4 bus integrativi, tre dei quali raggiungeranno Torino senza fermate intermedie.

I convogli, così come i pullman, secondo quanto disposto dalle norme anti-Covid-19, possono ospitare soltanto il 50 per cento dei passeggeri, in modo tale da garantire il distanziamento sociale.