Con Progireg a Mirafiori una nuova segnaletica "green" che racconta il territorio

Oggetti ibridi a metà tra i totem e le bacheche, una segnaletica landmark che illustri le azioni messe in campo dal progetto Progireg nei punti strategici di Mirafiori Sud. Saranno otto le installazioni nel quartiere (Casa nel Parco, Orti Generali, Istituto comprensivo "Torrazza", ex Vov, Istituto comprensivo "Salvemini", presso gli orti tra le case in via Roveda e nello spiazzo antistante a Villa Scintilla), con lo scopo di raccontare agli abitanti gli interventi finanziati dalla Commissione Europea, nell'ambito del programma Horizon 2020, per l'impiego della natura nella rigenerazione urbana di aree post-industriali.

Il progetto è stato presentato da Vittorio Bianco, referente della Fondazione della Comunità di Mirafiori. "Il problema principale - spiega - riguarda la manutenzione. Stiamo dialogando con la Circoscrizione 2 per definire i settori di competenza".

Le installazioni, di tre diverse dimensioni, saranno temporanee. Nel caso delle scuole, i testi descrittivi saranno concordati direttamente con i docenti, per informare i genitori degli alunni sulle attività didattiche attorno agli orti in cassone.