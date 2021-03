Nichelino, sarà Nicola Emma il candidato sindaco del centrodestra

In attesa che diventi ufficiale la nascita del terzo polo a Nichelino (con il M5S, Rinnovamento Democratico e i fuoriusciti dalla giunta Tolardo), mentre il centrosinistra punta sulla riconferma del sindaco uscente Giampiero Tolardo, adesso anche il centrodestra ha ufficializzato il suo candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative.

Emma candidato sindaco

Si tratta di Nicola Emma, già referente di Forza Italia agli albori del partito, poi diventato assessore in quota ai Moderati ai tempi della di centrosinistra targata Catizone una decina di anni fa, prima di tornare nel campo del centrodestra, avvicinandosi alla Lega. Oltre che dal partito di Matteo Salvini, ci sarà per Emma il sostegno di FI e di Fratelli d'Italia, con figure storiche figure del centrodestra cittadino: Andrea Sinopoli (Fdi), Bruno Calandra (Lega) e Tommaso Marino (Forza Italia).

Oltre alle componenti tradizionali del centrodestra, ci sarà Graziella Scaramuzzino, referente per la lista civica del candidato sindaco, consigliera già appartenente al Pd nella scorsa consiliatura. Proviene da sinistra anche Carmine Velardo, ex esponente di Psi e Margherita, che appoggerà Emma con una lista propria. E in questi giorni si sta puntando ad aggregare anche altre forze minori per ampliare il campo del centrodestra.

Il programma e gli obiettivi

In una breve nota, i partiti che sostengono Nicola Emma sottolineano che "questa aggregazione non ha impronta ideologica, non è legata ad alcun estremismo politico, ma caratterizzata dalla volontà di impegnarsi per una amministrazione corretta e trasparente. La coalizione, con idee chiare e un progetto determinato, sta lavorando per redigere un programma aperto a tutti coloro che intendono mettersi in gioco per la propria città".

In attesa che si abbia certezza sulla data del voto, a Nichelino si cominciano ad accendere i motori della campagna elettorale.