Al parco della Tesoriera di Torino arriva la #loveletterbox, la cassetta dove scambiarsi lettere d'amore in tempi di Covid

In un Piemonte diviso tra zone arancione scuro e rosse, a Torino si pensa anche all'amore. Al parco della Tesoriera, fissata a uno dei tanti alberi presenti, è infatti comparsa una cassetta speciale dove potersi scambiare lettere sentimentali: “Apri la cassetta (igienizza le mani), prendi una lettera e lasciane una” si legge sulle scritte realizzate in pennarello indelebile sulla latta rossa.

L'iniziativa, ribattezzata #loveletterbox, è al momento anonima ma sta diventando rapidamente virale sui gruppi Facebook dedicati alla città come 'Torino da scoprire' con centinaia di like, commenti e condivisioni: “Questa mattina – scrive Angela – ho trovato questa bellissima iniziativa, che dona amore in questo momento difficile per tutti”.

Tanti i commenti positivi: “Un po' di romanticismo” dichiara Claudia; “Non è che me ne spedite una a Milano?” chiede Clara. Tiberio, infine, suggerisce un'altra ottima idea nel segno della condivisione: “Sarebbe bello allestire anche casette per il book-crossing all'aperto nei parchi ora che le biblioteche non sono accessibili” afferma.