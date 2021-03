Trasferimento del Cpia e Grassi alla Gianelli, i sindacati dicono "sì": passi avanti per la riorganizzazione

Passi avanti per il tanto discusso trasferimento del Cpia1 e dell'istituto Grassi per l'anno scolastico 2021-2022: i sindacati del mondo scolastico infatti, hanno apprezzato le proposte avanzate dal Comune di Torino per la riorganizzazione che porterà le due scuole all'interno dell'Istituto Gianelli/Turoldo.

Via libera anche dal Grassi, mentre l'unico sindacato a non essersi espresso, per il momento, è il Cub che dopo la riunione del 17 febbraio ha affermato di voler avanzare le proprie conclusioni dopo aver sentito il parere dei lavoratori. Il trasferimento, che dovrà diventare realtà a partire da settembre, verrà sottoposto questa settimana sia al Cpia che all'Istituto Comprensivo Turoldo.



Due le soluzioni proposte dall'assessore all'Istruzione del Comune di Torino, Antonietta Di Martino: la prima prevede la collocazione del Cpia 1 e dell’Istituto Grassi presso l’edificio scolastico di via delle Primule 36/B e la collocazione della scuola primaria Gianelli presso l'edificio scolastico di via delle Magnolie 9, sede anche della scuola secondaria di I grado Turoldo. La seconda invece prevede la collocazione del Cpia 1 presso l’edificio scolastico di via delle Magnolie 9 insieme alla scuola secondaria di I grado Turoldo e la collocazione del Grassi presso l’edificio scolastico di via delle Primule 36/b insieme alla scuola primaria Gianelli.

"Dal punto di vista della gestione si ritiene preferibile la prima soluzione, che favorisce anche la continuità didattica della scuola primaria Gianelli con la scuola secondaria di primo grado Turoldo, appartenenti al medesimo istituto comprensivo. Ma al di là dell’ipotesi che sarà prescelta, si evidenzia come la presenza di tutti gli ordini di scuola nel quartiere Vallette, contenga di per sé un grande valore sociale e culturale, favorendo il diritto allo studio", afferma Mario Perrini, presidente regionale ANP Piemonte.

Anche la Cisl si è detta favorevole alla prima ipotesi, quella che prefigura lo spostamento delle classi della scuola primaria Gianelli all’interno dell’edificio Turoldo, sede della scuola secondaria di 1° grado, attualmente sottoutilizzata (circa al 50%) e l’assegnazione di un’ala dell’attuale edificio Gianelli all’IIS Grassi compresa la palestra (totale 10 aule + spazi accessori) e al CPIA l’altra ala, compreso il refettorio (totale 10 aule + spazi accessori). Parere positivo, al termine dell'incontro dello scorso 17 febbraio, espresso anche dalla Cgil.

Il trasferimento del Cpia1 e del Grassi procede quindi a passi spediti.