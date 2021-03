In piazza a fare gruppo senza distanze e senza mascherina: pioggia di multe a Cirié

Stavano in piazza, a chiacchierare e a passare il tempo, facendo gruppo. Nulla di male, non fosse che da ormai un anno il mondo è stretto nella morsa della pandemia e che le misure di sicurezza per preservare se stessi e gli altri sono ormai piuttosto note.

Ma soprattutto imposte per legge: ecco perché, nei giorni scorsi, i carabinieri hanno multato ben 19 giovani che, incuranti delle disposizioni per contenere la diffusione del virus, stavano passando il tempo senza alcuna precauzione.