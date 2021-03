Bufera social sul micologo che si fa vaccinare e pubblica la foto. Ma lui ribatte "Ne ho diritto". E minaccia querele

Una bufera in un bicchiere (quello dei social) che in un attimo moltiplica le sue onde, insieme alle polemiche e alle accuse. E' l'esperienza che ha dovuto vivere sulla sua pelle Donato Tamburrino , micologo sessantenne che lavora al fianco degli esperti della AslTo3 e che, nelle scorse settimane, si è sottoposto a vaccinazione anti Coronavirus presso l'ospedale di Rivoli .

Fin qui tutto bene, non fosse che Tamburrino - così come capita a moltissime altre persone in questi giorni, quando ricevono la somministrazione del vaccino - pubblica sul suo profilo Facebook una foto con cui celebra il momento della "liberazione" dal Covid. Un modo per tirare un sospiro di sollievo, insieme alle persone cui vuole bene. Ma non tutto fila liscio: qualcuno si indigna e polemizza, sostenendo che non si tratta di un operatore sanitario, ma "solo" di un esperto di funghi. E condivisione dopo condivisione, commento dopo commento, diventano virali le accuse di aver fatto il furbo.

E' la goccia che fa traboccare il vaso: Tamburrino passa al contrattacco e, se da un lato minaccia querele, dall'altro spiega perché aveva pienamente diritto a quell'iniezione. "Nessuna furbata. Ho semplicemente letto l'elenco delle persone aventi diritto e, lavorando io per un'Unione dei Comuni e quindi per un'ente di Gestione, ho chiamato per prenotare la visita. Il medico con cui ho parlato mi ha chiesto tutte le possibili conferme sul mio ruolo e quindi mi è stato fissato un regolare appuntamento, cui mi sono presentato".