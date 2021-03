Incuranti dei divieti anti Covid organizzano una partita a calcetto: dieci ragazzi multati a Moncalieri

E' costata una multa di 400 euro la partita di calcetto clandestina ad una decina di ragazzi che ieri sera, nonostante i divieti anti Covid, si sono ritrovati in un campetto di strada Marsè, a Moncalieri.

La Polizia Municipale li ha scoperti grazie alle telecamere collegate alla centrale operativa.

I giovani sono stati multati per aver praticato uno sport di contatto, per assembramento e per essere usciti dal proprio comune di residenza senza giustificato motivo, dal momento che alcuni di loro arrivavano da Nichelino e Trofarello.