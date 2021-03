Boscaiolo precipita in fondo a una riva e si procura un trauma cranico: interviene l'eliambulanza

Nel comune di Cantalupa un boscaiolo è precipitato in fondo a una riva molto scoscesa riportando un trauma cranico commotivo e vari altri traumi più lievi. Sul posto è stata mandata l'eliambulanza 118 con una squadra del Soccorso alpino a supporto perché l'uomo si trovava in una zona estremamente impervia. È stato necessario imbarellare l'infortunato e issarlo verso l'alto con un sistema di paranchi per superare tratti quasi verticali.