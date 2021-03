La richiesta dei Moderati: "Utilizzare il personale ostetrico per vaccinare contro il Covid"

Il personale ostetrico sia impegnato anche in Piemonte nella campagna vaccinale anti Covid: questa la richiesta dei Moderati a Palazzo Lascaris.

"Già presentata in Consiglio, a riguardo, un'interrogazione a risposta urgente. La terza ondata pandemica sta entrando nella sua fase più drammatica e mai come in questo momento urge accelerare la campagna vaccinale. Più volte questa Giunta ha lamentato carenza di personale: non vediamo perché non avvalersi di una categoria che possiede tutta la necessaria professionalità per questo tipo di funzione", dichiarano l'On. Mimmo Portas (Leader dei Moderati), Silvio Magliano (Presidente del Gruppo dei Moderati in Consiglio Regionale) e Carlotta Salerno (Coordinatrice Provinciale dei Moderati).

"In Regioni come la Liguria, la Puglia e il Veneto il personale ostetrico è già attualmente impegnato nella campagna vaccinale. Anche il Piemonte può e deve seguire la stessa strada. La professione ostetrica non è al momento compresa tra le figure sanitarie coinvolte nell'esecuzione dei vaccini e la stessa Federazione Nazionale Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO) ha ripetutamente richiesto un coinvolgimento del personale ostetrico: il Piemonte risponda presente", auspicano i Moderati.