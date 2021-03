Detenuto colpito da un agente per essersi acceso una sigaretta: la procura apre un'inchiesta

La Procura del Tribunale di Torino ha aperto un'inchiesta sul caso di un detenuto del 'Lorusso e Cutugno' che sarebbe stato colpito da un agente di polizia penitenziaria per essersi acceso una sigaretta.

Dopo avergli detto "Qui non si fuma", ordinandogli di buttare la sigaretta, al rifiuto del detenuto l'agente lo avrebbe colpito al volto, facendogli sbattere la testa contro l muro e cadere gli occhiali. Titolare del fascicolo il pm Giovanni Caspani. Lo riporta Ansa.

Il detenuto, prima di un'udienza dov'era accusato di truffa, si era acceso una sigaretta, scatenando la reazione dell'agente. A separare i due ci avevano pensato gli altri poliziotti. Il detenuto durante l'udienza non aveva detto nulla, neanche al suo avvocato difensore. Poi, ritornato in carcere, aveva avuto un malore e aveva dichiarato di essere caduto dalle scale la mattina in tribunale. La direzione dell'istituto aveva avviato un'inchiesta interna.