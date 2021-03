Whatsapp, Instagram, Facebook in "down": tutto fermo per oltre mezz'ora. Alle 19.10 i problemi paiono risolti

E' Whatsapp down. Da poco prima delle 18.30 è "saltata" la nota App di messaggistica. Impossibile mandare e ricevere messaggi. Stesso discorso per Instagram, Facebook e Messenger. Nel Torinese segnalati anche disagi e disservizi per diversi operatori telefonici, sia per quanto riguarda le chiamate che per l'invio e la ricezione di sms.

Su Facebook alle 18.30 si è interrotta all'improvviso anche la diretta della sindaca Chiara Appendino. Poco male, visto che il social è stato poi il primo a ripartire.

Non ci sono al momento informazioni sulle cause del guasto e sulla sua estensione.

AGGIORNAMENTO: alle 19.10 la situazione sembra tornata alla normalità.

Intorno alle 20 sono arrivate anche le "scuse" ufficiali dei vertici Facebook. "Nella giornata di oggi, un problema tecnico ha causato agli utenti problemi di accesso ad alcuni servizi. Abbiamo risolto questo problema e ci scusiamo per gli eventuali disagi".