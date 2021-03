Parella, la biblioteca “Ragazze e ragazzi di Utoya” riapre con il servizio “sulla soglia”

Un'importante notizia per il quartiere Parella e per tutto il territorio della Circoscrizione 4. Da lunedì 22, infatti, è ripresa l'attività della biblioteca 'I ragazzi e le ragazze di Utoya' di via Zumaglia 39. La struttura, chiusa al pubblico per la pandemia di Covid-19, effettuerà il servizio 'sulla soglia'.

A spiegare, nel dettaglio, il funzionamento di questa modalità sono il presidente dell'ente decentrato Claudio Cerrato e la coordinatrice alla cultura Sara Cariola: “Sarà possibile - fanno sapere – ritirare il vostro libro, prenotato online sul sito del sistema bibliotecario della città o telefonicamente, tra le 9.15 e le 17: le operatrici serviranno gli utenti sulla soglia perché l'accesso alla struttura non è consentito”.

Il ritiro potrà essere fatto esclusivamente su appuntamento chiamando lo 01101128485, numero telefonico valido anche per le prenotazioni; il catalogo e le prenotazioni sono disponibili sul sito bct.comperio.it.